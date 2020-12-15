وزير التعليم العالى يفتتح مركز طب الأسنان الرقمي والمعمل المركزي "بالقاهرة"

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مصراوي Masrawy

كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب الأسنان الرقمي، والمعمل المركزى الرقمى

بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عاطف شاكر عميد الكلية، واللواء طبيب رأفت رياض كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة، وأعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات

المصرية.

وأشاد عبد الغفار، بالمساندة والدعم الدائم الذي تقدمه جامعة القاهرة لكلياتها، لافتا إلى إنشاء كلية طب الأسنان بالجامعة عام ١٩٢٥ وتخرج

أول دفعة في الكلية عام ١٩٢٩، وافتتاح مبنى الكلية الأصلى عام ١٩٦٠، لافتا إلى أنه تاريخ طويل من التطوير والتجديد بالكلية يسلمه كل جيل للجيل الذى يليه، قائلا أنه ابن تلك الكلية التى التحق بها عام ١٩٧٩.

كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أن التنافس في المجال التكنولوجي والرقمي بالجامعات الحكومية هو نموذج رائع يثبت قدرة الجامعات الحكومية

المصرية على المنافسة مع الجامعات الدولية بالإمكانيات الموجودة بها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن سعادته وشعوره بالفخر لافتتاح المركز والمعمل الرقمى لطب الأسنان، والذى يأتى فى إطار هدف جامعة

القاهرة للتحول لجامعة رقمية، مشيدا بروح التعاون والتكامل بين كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

كما أكد الدكتور عاطف شاكر أن الهدف من إنشاء المركز هو الارتقاء بمستوى طبيب الأسنان المصرى، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يتسق مع استراتيجية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو رقمنة التعليم والعلاج، موضحا أن المركز يخدم ٣٠ متدرب فى نفس الوقت، ويضم أحدث التطبيقات فى مجال طب الأسنان، مضيفا أن المركز يشمل أحدث وسائل تصوير الأسنان بأحدث كاميرات التصوير ثلاثى الأبعاد داخل وخارج الفم، مؤكدا أننا

نستهدف أن يكون المركز إقليميا لخدمة الدول العربية والإفريقية فى المستقبل.