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: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

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روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد : انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد
1229 منظمة طبية تشارك في حملات التلقيح الشاملة

روسيا: انطلاق التطعيم ضد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.

ووفق " اليوم"، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس "كورونا" بلغ 28,5 آلاف شخص، حتى الآن.

وأضاف "موراشكو"، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس "كورونا"، أن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

وأوضح أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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