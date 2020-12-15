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بالصور.. انهيار عقارين بحي الجمرك في الإسكندرية بسبب الأمطار

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بالصور.. انهيار عقارين بحي الجمرك في الإسكندرية بسبب الأمطار بالصور.. انهيار عقارين بحي الجمرك في الإسكندرية بسبب الأمطار

مصراوي Masrawy

02:19 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

انهار عقارين بشارع الحجاري بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ، فيما لم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغًا بانهيار أجزاء من العقارين رقمي 8 و15 بشارع الحجاري، وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن كلا العقارين، بناء قديم، مأهولين بالسكان، وصادر لهما قراري ترميم ولم ينفذا من قبل السكان، وانهارت أجزاء كبيرة منهما دون إصابات.

وتوجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى موقع العقارين، وتبين أن العقار الأول تقطن به أرملة وابنها وزوجته، والعقار الثاني تقيم به أسرتين من 9 أفراد.

ووفقًا لمديرية التضامن الاجتماعي انتقل متضرري العقارين للإقامة لدى أقاربهم..

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٧٣/٢٠٢٠ إداري قسم الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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