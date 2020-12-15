التعليم: 967 ألف طالب بأولى ثانوي أدوا الامتحان التدريبي حتى الواحدة ظهرا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه حتى الساعة الواحدة ظهرا، أتم أكثر من 900 ألف طالب بالصف الأول الثانوي الامتحان التدريبي.

وذكرت الوزارة في بيان: أتم الامتحان حتى الآن ما يقارب "٩٦٧ ألف من الطلاب" رغم أن الامتحان ممتد حتى الساعة ٩ مساء اليوم، وسنعلن الأرقام النهائية مساء اليوم.

وجاءت تفاصيل الأعداد كما يلي:

٥٢٥ ألف لامتحان لغة عربية.

٤٠٠ ألف لامتحان أحياء.

٤٠ ألف لامتحان أحياء إنجليزي.

١٥٠٠ لامتحان أحياء فرنسي.

وأوضحت الوزارة، إنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الاول الثانوي، يرجى التواصل على الأرقام التالية: WhatsApp: 01148970610

Hotline: 19368

Site: https://moe-complains.emis.gov.eg

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