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وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية آليات تطوير بورصة الدواجن

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وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية آليات تطوير بورصة الدواجن وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية آليات تطوير بورصة الدواجن

مصراوي Masrawy

02:13 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه تم بحث ملف بورصة الدواجن، خلال اجتماعه مع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، للعمل على تطويرها واستعادة دورها.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن محافظ القليوبية أكد أنه تجري حاليا دراسة تطوير البورصة، وعلاج المشاكل التي واجهتها، باعتبارها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

وأضاف أن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية مهمة، توفر حوالي 3 ملايين فرصة عمل، وتبلغ استثماراتها حوالي 100 مليار جنيه، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها للنهوض بها وتنميتها، لافتا إلى أنه تم وضعها ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة 5 في المائة، لمساعدة صغار المربين، لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، من أجل مضاعفة الإنتاج وزيادة عدد دورات الإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة أن جهود الوزارة أثمرت مؤخرا عن اعتماد وموافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على اعتماد 14 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور، فضلا عن طلبات لحوالي 24 منشأة أخرى جاري استكمال مستنداتهم، الأمر الذي يؤدي إلى استعادة ريادة في هذا المجال، وفتح أسواق خارجية للتصدير، بعد الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، حيث تم بالفعل التصدير إلى غانا، وبدء إجراءات التصدير إلى الإمارات.

كان وزير الزراعة قد أصدر قرارا باستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وضم لأول مرة ضمن الأعضاء المختارين، ممثلين عن صغار مربي الدواجن، لعرض وجهات نظرهم وتكامل الرؤى.

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