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3 مراحل.. تفاصيل الخطة "لتلقيح المواطنين والمقيمين" ضد كورونا

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3 مراحل.. تفاصيل الخطة السعودية "لتلقيح المواطنين والمقيمين" ضد كورونا 3 مراحل.. تفاصيل الخطة "لتلقيح المواطنين والمقيمين" ضد كورونا

مصراوي Masrawy

02:12 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتبت- رنا أسامة:

بعد 5 أيام على منحها الضوء الأخضر للقاح "فايز- بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، أتاحت للمواطنين والمُقيمين التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق "صحتي"، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء.

وأكّدت الصحة السعودية أن اللقاح "آمن وفعّال بعد اجتياز مراحل اختباره بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت أن خطة تلقيح المواطنين والمُقيمين في السعودية مكوّنة من 3 مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عامًا، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل المرحلة الأولى من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: (الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، والانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية، فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عامًا، والممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، والانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40).

فيما تستهدف المرحلة الثالثة في المملكة البالغ عدد سكانها 34 مليونا، الراغبين في تلقّي اللقاح، حسبما ذكرت "واس" دون أن تحدّد مدّة كل مرحلة أو تاريخ انطلاقها.

والسعودية ثاني دولة خليجية، بعد البحرين ، تُجيز اللقاح الذي اعتمدته الولايات المتحدة وبدأت حملة تلقيح واسعة النطاق أمس الاثنين، وكذلك بريطانيا وكندا والأردن.

وحتى الآن، سجّلت السعودية أكثر من 360 ألف إصابة بكوفيد 19، بما في ذلك أكثر من 6 آلاف وفاة، وهو المعدل الأعلى في منطقة الخليج.

وأودى الفيروس منذ ظهوره بالصين في أواخر العام الفائت، بأكثر من 1,6 مليون شخص حول العالم، وأصاب أكثر من 68 مليونًا.

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