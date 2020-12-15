وزير العدل يلقي كلمة مسجلة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

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مصراوي Masrawy

كتب -محمد الصاوي:

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد وجه المستشار عمر مروان وزير العدل كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع.

ونوّه وزير العدل إلى إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، من ضمنها؛ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب، وتخصيص نسبة ٥ ٪من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وتخصيص ٥ %من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، وتضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وإعفاء السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

كما صدر في أكتوبر الماضي القانون رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم في جميع النواحي.

وأشار وزير العدل إلى أن وزارة العدل من طليعة الوزارات التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.