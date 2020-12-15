"المطوع": 7 نصائح لمن يخافون من الزواج

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رداً على رسالة شاب تجاوز الـ30 عاماً ولم يتزوج

رداً على رسالة شاب تجاوز عمره 30 عاماً ولم يتزوج، يقدّم الكاتب الصحفي د. جاسم المطوع سبع نصائح للشباب الخائفين من الإقدام على الزواج من أجل كسر الخوف، لافتاً إلى تأثير تجارب حياتنا العائلية والشخصية والاجتماعية على قرار الزواج.

تجاوز عمري 30 عاماً ولم أتزوج

وفي مقاله "(7) نصائح لعلاج الخوف من الزواج" بصحيفة "اليوم"، يبدأ "المطوع" برسالة شاب يخشى الزواج، ويقول: "قال: تجاوز عمري ثلاثين عاماً وإلى الآن لم أتزوج؛ بسبب خوفي من الزواج، وأنا لا ينقصني شيء؛ فالسكن والمال متوفر عندي، ولكن عندي خوف من اتخاذ قرار الزواج، فهل تساعدني لعلاج هذه المشكلة؟ قلت: حتى أساعدك لا بد من معرفة سبب الخوف الذي لديك حتى تستطيع تجاوزه، قال: لا أعرف ما هو سبب الخوف، قلت: هل أنت تخاف من أشياء أخرى في الحياة مثل ركوب الطائرة أو مواجهة الناس أم فقط تخاف من الزواج؟ قال: فقط الخوف من الزواج والارتباط بامرأة أعيش معها".

أسباب الخوف من الزواج

وفي رده يرصد "المطوع" أسباب خوف البعض من الزواج، ويقول: "قلت: إذن خوفك في الغالب يكون لأحد الأسباب التالية.. الأول: تخاف أن تتزوج فيفشل زواجك، أو تخاف أن تختار الشخص الخطأ، أو تخاف أن تتحمل مسؤولية بيت وزوجة وأولاد، أو تخاف أن تفقد شخصيتك إذا تزوجت امرأة شخصيتها أقوى منك، أو تخاف من التعلق العاطفي والحب، أو تخاف بسبب تجربة عشتها مثل عدم نجاح زواج والدك من والدتك أو فشل زواج أحد أصدقائك، أو تخاف لأنك لا تريد أن تنفصل عن أهلك، أو أنك لا تريد القيود والالتزام... فلهذا أنت تخاف من الزواج، أو أنك تعلمت أن تعيش وحدك، فأي سبب من هذه الأسباب تعتقد هو سبب في خوفك؟".

الشاب: هذه تجربتي

وحسب "المطوع"، يروي الشاب تجربته: "قال: أنا تعلمت طول حياتي أن أعيش وحدي، فربما يكون هذا سبباً لخوفي من العيش مع الآخر بنفس البيت، أو ربما بسبب ما شاهدته من صراع وعنف وضرب وشتم وعدم استقرار بعلاقة والدي مع والدتي، قلت: إن ما ذكرته يكفي لأن يكون سبباً أساسياً في تخوفك من الزواج، فأنا لا ألومك بهذا الخوف، ولكن مع ذلك يمكنك تجاوز هذا الخوف بمعرفة طبيعة الزواج، فكل زوجين لا بد أن يمرا بأوقات يحدث بينهما خلاف وتوتر، ولكن يكون زواجك ناجحاً عندما تتعلم مهارة التعامل مع الخلاف، وكونك تعلمت تعيش وحدك لا يعني أنك ستفشل عندما تعيش مع امرأة، فلو أحسنت اختيار المرأة التي تربط بها فإنها ستجعلك تنظر للحياة بطعم آخر جميل".

لا تجعل الخوف يسيطر على حياتك

ويرد الكاتب قائلاً: "أما تجربتك التي عشتها مع والديك فلا تفترض أن فشل الوالدين بالزواج يعني فشل زواج أبنائهما، فالفشل الزوجي ليس وراثياً، وإنما كل أسرة لها ظروفها الخاصة، وبالمناسبة فإن هذا السبب هو من أكثر الأسباب الذي يدعو للخوف من الزواج، فلا تجعل الخوف من المجهول يسيطر على حياتك، ولا تجعل الخوف من التجربة يعيقك من تحقيق رضا ربك وسعادة نفسك، فالزواج سنة الحياة، وفيه سعادة الدنيا والآخرة، فإذا تزوجت وواجهتك مشاكل فلا يعنى ذلك فشل زواجك، وإنما يعني أن تتعلم كيف تنجح زواجك إما بمجهودك الشخصي أو باستشارة الخبراء ليساعدوك".

سبع نصائح

وثم يقدم "المطوع" نصائحه لمن يخافون من اتخاذ قرار الزواج، ويقول: "هذه سبع نصائح سأقدمها لك لطرد الخوف من الزواج:

أولاً: لا تكن أسيراً لماضيك، فلو عشت أو مررت بتجربة فاشلة للزواج فلا يعنى ذلك أن الفشل الزوجي هو الأساس في الزواج، بل كن إيجابياً وتفاءل، فأصابع يدك ليست واحدة، واعتبر التجارب الماضية درساً تتعلمه في الحياة.

ثانياً: أن تتعلم مهارات التعامل مع الآخرين ومهارات حل الخلاف؛ فالعلم والمعرفة يقودك للنجاح في الحياة.

ثالثاً: ابذل الجهد لاختيار الطرف الآخر بما يتناسب مع رغباتك وأمنياتك.

رابعاً: ادعُ الله تعالى أن يوفقك في زواجك؛ فبركة الزواج تأتيك من رب العالمين.

خامساً: تعلّم أن تهزم مخاوفك وتنتصر على أفكارك السلبية بعنادها ورفضها ومخالفتها.



سادساً: اهزم خوفك بقرار زواجك.

سابعاً: توكل على الله تعالى فهو نعم المعين".الكاتب الصحفي جاسم المطوع