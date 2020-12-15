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قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات "نيوم" مطلع 2020

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قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات "نيوم" مطلع 2020 قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات "نيوم" مطلع 2020
"المازن": مشاهد الثلوج تحظى بمشاهدات عالية والمنطقة تتميز بتضاريس متنوعة

قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات

أعاد المصور الجوي يحيى المازن إنتاج لتصوير جوي بلقطات جديدة عن ثلوج مرتفعات منطقة نيوم، والتي تساقطت أول العام الميلادي الحالي 2020.

وحظي الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين من رحيل العام 2020 باهتمام واسع تحت هشتاق #الشتاء_حولك #شتاء_ #روح_السعودية

وقال المصور الجوي المازن لـ"سبق": إن مشاهد الثلوج بمنطقة "نيوم" تحظى بمشاهدات عالية كل عام، لا سيما وأن المنطقة تتميز بتضاريس متنوعة تجعل منها وجهة سياحة جاذبة خاصة مع تساقط الثلوج، مبيناً أن مَشاهد هذا الفيديو كانت بتاريخ 10/ 1/ 2020م على مرتفعات الظهر مركز علقان بمنطقة نيوم. المصور الجوي يحيى المازن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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