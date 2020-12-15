أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة

Print
رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة
أعربت عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة

أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم كافة مجامعها، ومجالسها وهيئاتها العالمية الهجوم الإرهابي بقاربٍ مفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة بالمملكة العربية .
وذكرت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنها تستنكر وتدين تلك الأعمال الإرهابية، واصفةً إياها بأنها تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.
وأعربت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب في ظِل هزائمه المتتالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

شبكة عيون الإخبارية