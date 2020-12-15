أمطار متفاوتة على أحياء ينبع..‎ والدفاع المدني يحذر

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سالت على إثرها الأودية والشعاب.. وتستمر حتى الرابعة مساءً

تشهد محافظة ينبع، الآن، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض من أحياء المحافظة، فيما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق المحافظة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب. ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيئة للمزيد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً متقدمًا يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت بتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء.