أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عالي الخطورة".. "الوطني للأمن السيبراني" يحذّر من تحديثات لـ Apple

Print
المركز يوضح: يمكن لبعض التطبيقات الخبيثة تجاوز تفضيلات الخصوصية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم، تحذيرًا صنّفه بـ"عالي الخطورة"، بشأن إصدار Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، حيث توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى عدة نسخ.

وقال المركز مفصلًا: يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة، أعطال في الذاكرة memory corruption، ويمكن بعض التطبيقات الخبيثة تجاوز تفضيلات الخصوصية (A malicious application may be able to bypass Privacy preferences)

وأضاف: تشمل التهديدات، إيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، تنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))، تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، انتهاك سياسة المصادقة (Authentication policy)

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

شبكة عيون الإخبارية