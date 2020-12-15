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لأول مرة منذ شهرين.. إصابات كورونا اليومية في إسرائيل تتجاوز الألفين

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لأول مرة منذ شهرين.. إصابات كورونا اليومية في إسرائيل تتجاوز الألفين لأول مرة منذ شهرين.. إصابات كورونا اليومية في إسرائيل تتجاوز الألفين

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

تل أبيب- (د ب أ):

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

وأعلنت الوزارة تسجيل 2284 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وتقول إنه في حال تجاوزت الأعداد اليومية للإصابات 2500 حالة، فإنها ستفرض قيودا أكثر صرامة.

وإذا لم يفلح هذا في تقليل عدد الإصابات الجديدة بشكل واضح خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، فإنه من المتوقع أن تمضي إسرائيل باتجاه فرض إغلاق ثالث.

وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيا في احتواء في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة في وقت مبكر.

ولكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر. وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر، إلا أنه عاد ورجح تبكير موعد انطلاق حملة التلقيح.

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مصراوي Masrawy

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