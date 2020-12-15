الغموض بشأن بريكست يلقي بظلاله على مفاوضات حصص الصيد بالاتحاد الأوروبي

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بروكسل- (د ب أ):

يناقش وزراء الزراعة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل على مدار الأيام القليلة المقبلة، حصص الصيد السنوية، في ظل الغموض الذي يكتنف محادثات اتفاق التجارة بين التكتل وبريطانيا، والتي تشمل مصايد الأسماك، وهو الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدا.

ومن المرجح أن تكون مسألة حصص الصيد في بحر الشمال خلال العام المقبل معقدة بشكل خاص.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلوكنر صباح اليوم الثلاثاء: "هذا ليس بالمهمة السهلة، خاصة واننا لا نزال، بالطبع، نضع في اعتبارنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام".

وصرحت الوزيرة للصحفيين بأنه في ظل حالة الغموض التي تحيط بنوع الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه مع لندن، من المتوقع أن تكون هناك "ليالي طويلة من المفاوضات في بروكسل".

وبمجرد مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة بنهاية هذا العام، ستفقد أساطيل الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول التلقائي إلى مياه الصيد البريطانية الخصبة للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين التكتل والمملكة المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما من شأنه أن يوجه صفعة قوية للصيادين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا أيضا.

وبالنسبة للمفاوضات بين وزراء الاتحاد الأوروبي، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الصيد حتى غد الأربعاء. وبالإضافة إلى بحر الشمال، يتضمن جدول الأعمال المحيط الأطلسي والبحر المتوسط ​​والبحر الأسود.

ومع ذلك، ليس للمفاوضات التجارية أي تأثير على حصص الصيد في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود.

ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تكون النتائج الخاصة ببحر الشمال ومناطق شمال شرقي المحيط الأطلسي مؤقتة فقط لأنها مرهونة بموافقة بريطانية.