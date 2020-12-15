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بعد 9 وقائع.. ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية والتوك توك في الجيزة

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بعد 9 وقائع.. ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية والتوك توك في الجيزة بعد 9 وقائع.. ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية والتوك توك في الجيزة

مصراوي Masrawy

02:02 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك").

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقة (الدراجات النارية - مركبات التوك توك) بأسلوب (قطع وتوصيل الأسلاك) متخذين من دوائر بعض الأقسام والمراكز بنطاق مديريتي أمن (الجيزة - القليوبية) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار– مبلغ مالي)، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم (9) وقائع بذات الأسلوب بدوائر (قسم شرطة العجوزة– مركز شرطة أوسيم بالجيزة– قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).

تم بارشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها في تلك الوقائع لدى عميل لهم "سيئ النية" (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) أمكن ضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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