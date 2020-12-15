12 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" لجلسة 12 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

وقضت المحكمة في واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.