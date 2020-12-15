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بـ "هيروين وسلاح".. ضبط هارب من قضية شروع في قتل بالقليوبية

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بـ "هيروين وسلاح".. ضبط هارب من قضية شروع في قتل بالقليوبية بـ "هيروين وسلاح".. ضبط هارب من قضية شروع في قتل بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عنصر شديد الخطورة، بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، (سبق اتهامه في 3 قضايا " بلطجه وشروع في قتل سلاح بدون ترخيص، مخدرات") ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين جناية بتهمتي (شروع في قتل- مخدرات) بالسجن المؤبد، وكذا حكمين حبس "إيصال أمانة" بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة بنها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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