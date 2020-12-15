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الطب الشرعي في واقعة مريضة السرطان بقليوب: تعرضت لاغتصاب وحشي

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الطب الشرعي في واقعة مريضة السرطان بقليوب: تعرضت لاغتصاب وحشي الطب الشرعي في واقعة مريضة السرطان بقليوب: تعرضت لاغتصاب وحشي

مصراوي Masrawy

02:07 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشف تقرير الطب الشرعي، بشأن واقعة اغتصاب مريضة بالسرطان في قليوب، من قبل سائق توك توك، وصديقه، عن تعرض المجني عليها للاغتصاب الوحشي من قبل المتهمين، وأكد التقرير وجود تهتك شديد، وسحجات في جسد المجني عليها، ما يثبت تعرضها للواقعة.

فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة، وتسلمت نيابة مركز قليوب تقرير الطب الشرعي، تمهيدًا لإحالة الواقعة لمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، جددت حبس متهمين باغتصاب مريضة سرطان، أثناء عودتها من جلسة علاج من مرض السرطان رفقة ابنتها 45 يومًا، تبدأ من نهاية مدة حبسهما السابق، على أن يراعى التجديد لهما في الميعاد.

وكان أحد المتهمين ويعمل سائقًا، قد استعان بصديقه خلال استقلال المجني عليها توك توك قيادته، عائدة من أحد المستشفيات رفقة ابنتها، وهدداها بقتل الطفلة، ووضع أحدهم مطواة على رقبتها، ما اضطر الأم إلى الرضوخ لرغبتهما.

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