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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على شرق الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ، المصحوبة برياح وعواصف شديدة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة نفق "كوبري المندرة" بطريق كورنيش الإسكندرية، المؤدي لمناطق المعمورة وأبو قير، دون تأثير كبير على حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة بالشوارع، لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة