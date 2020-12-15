مجرى صناعي لحماية مدينة أبورديس من أخطار السيول

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إنشاء مجرى للسيول بمدينة أبورديس، بداية من مصب وادي بعبع وحتى خليج السويس مرورًا بالمدينة، بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري إقامة عدد من المشروعات لحماية مدن خليج السويس من أخطار السيول، خاصة بعدما ضربت السيول مدن رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة العام الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن هناك لجان من الموارد المائية ومعهد بحوث المياه ومجالس المدن لتحديث مناطق إحداثيات السيول، ووضع خطة تنفيذ مشروعات الحماية والتي تمثلت في إنشاء بحيرات صناعية وسدود حماية وحواجز إعاقة وهرابات.

وأعلن المحافظ أن نسبة التنفيذ بهذه المشروعات تتخطى 90٪، وجاري استكمال الأعمال بعد توقف دام 6 شهور بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

فيما قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن تكلفة أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن خليج السويس بلغت 675 مليون جنيه، وتتضمن أعمال حماية منطقة وادى وردان بمدينة رأس سدر، لحماية المدينة والقرى المحيطة والطريق الجديد من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه، وتتضمن إنشاء بحيرة كبيرة وحاجز بطول 2400 متر.

وتابع: "جرى حماية منطقة وادي غرندل برأس سدر عن طريق إنشاء 4 بحيرات وسدين لحصاد مياه السيول وتغذية الخزانات الجوفية، وحماية البنية الأساسية بالمنطقة، بتكلفة تتعدى 340 مليون جنيه.

وأضاف مدير إدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري إنشاء عدد من المشروعات لحماية بمدينة الطور من أخطار السيول، وجرى تنفيذ 5 بحيرات وسدين بالأدوية التابعة للمدينة، بهدف حماية المنشآت من السيول، وتغذية الخزان الجوفي بالطور للاستفادة منه في التنمية المستدامة.