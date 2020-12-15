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الجيزة: ضبط 2.7 طن لحوم فاسدة واستمرار الحملات لضبط المخالفين

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الجيزة: ضبط 2.7 طن لحوم فاسدة واستمرار الحملات لضبط المخالفين الجيزة: ضبط 2.7 طن لحوم فاسدة واستمرار الحملات لضبط المخالفين

مصراوي Masrawy

02:08 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث ، ضبط 2.7 طن لحوم مفروم ومصنعات لحوم وأسماك ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها الأيام الماضية على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وصرح أحمد راشد محافظ الجيزة، بأن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إسماعيل الى أن المضبوطات شملت 800 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مخزن تابع لمطعم بناحية الهرم و 610 كجم مصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة لدى مفرمة لحوم بأكتوبر و 360 كجم لحوم مفروم فاسدة لدى مكان تجهيز تابع لمطعم بالطالبية و 145 كجم اسماك ومصنعات لحوم لدى سوبر ماركت بالهرم و 825 كجم مقطعات كبدة ودواجن ودهون حيوانية فاسدة لدى مطعم وسيارة محملة بامبابة.

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