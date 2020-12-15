رئيس مجلس الشيوخ: مستقبل وطن ما جاء للحياة السياسية لينفرد بالساحة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، إن حزب مستقبل وطن ما جاء للحياة السياسية لينفرد بالساحة، وأنه دوره الرئيسي خلق المجال الحزبي الجديد ليتشارك فيه جميع الأحزاب لتكون حياة حزبية حقيقية لمصر.

وأعرب المستشارعبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته الغامرة بزيارة الكاتب الصحفي إياد أبوالحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الطبع والنشر

برفقة الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية قائلا: "تغمرني السعادة بزيارة السادة أصحاب الفكر العالي في مجال الصحافة والسلطة الرابعة التى لها دور بارز في تشكيل وعي المواطن المصري".

ودعا رئيس مجلس الشيوخ بالتوفيق لقيادات الصحافة المصرية ومؤسسة دار التحرير، مؤكدا: "واثقون على إحداث نقلة نوعية وتشكيل وجدان ووعي المواطن المصري".

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية أن وجود مجلس الشيوخ للحياة السياسية مهم، والأهم أن يأتي على رأسه المستشار عبد الوهاب عبد الزراق رئيس مجلس الشيوخ الذي يعد واحدا من أهم الفقهاء الدستوريين، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى هذه العودة وإلى دور سياسي وتشريعي بارز للمجلس الشيوخ لإثراء الحياة السياسية والتشريعية في مصر.

وأشاد الشحات بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين قامات بالشيوخ تضيف للحياة السياسية، مشيدا بتوجه القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن، وأن حزب مستقبل وطن لم ينفرد في هذه المرحلة أو يسعي للاستحواذ السياسي، وأن مجلس لشيوخ يضم تركيبة سساسية لإثراء الحياة السياسية في مصر.