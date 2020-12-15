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"الصيادلة" تتقدم بلاغ للنائب العام ضد تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية

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"الصيادلة" تتقدم بلاغ للنائب العام ضد تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية "الصيادلة" تتقدم بلاغ للنائب العام ضد تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية

مصراوي Masrawy

01:59 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت النقابة العامة لصيادلة ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد تطبيق "صحتك" حمل رقم 18549 لسنة 2020؛ للمطالبة باتخاذ اللازم قانونا نحو الشركة لمخالفتها للقانون.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعاقدت مع شركات الأدوية وشركة الخدمات الطبية، وتمتلك علامة تجارية خاصة بها باسم "صحتك" وخط تليفون ساخن وموقع الكترونى (تطبيق بذات الاسم)، بغرض صرف روشتات الأدوية بدلًا من الصيدليات المنفذ القانوني الوحيد لصرف الأدوية وهذه النشاطات التي تقوم بها الشركة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، في المادتين رقم 37و75، إضافة إلى مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 في المادة رقم 9.

ولفتت النقابة في بلاغها إلى أن الشركة ترتكب مخالفات عديدة منها الحصول على بيانات المرضى دون أن يكون لها الحق في ذلك، كما أن هذه التطبيقات كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية ومهنية ويصعب تتبعها، وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء منها يترتب عليها الإضرار بصحة وسلامة المواطن.

وأضافت أن هذه التطبيقات والمواقع تسهل بيع الأدوية المغشوشة والأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، كذلك الأدوية منتهية الصلاحية.

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