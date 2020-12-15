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تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج إلى لبنان

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مصر تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج إلى لبنان

مصراوي Masrawy

01:52 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

بيروت- (أ ش أ):

قدمت شحنة ثالثة من عقار (ريمديسيفير) الذي يُستخدم في جهود علاج ، إلى وزارة الصحة اللبنانية؛ وذلك في إطار الحرص المصري على دعم لبنان ومساندته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي – في تصريح اليوم الثلاثاء– إن الجانب اللبناني كان قد تقدم بطلب عاجل إلى مصر للحصول على دفعة ثالثة من عقار ريمديسيفير، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية قد استجابت على الفور وقامت على إرسال كمية جديدة من العقار المطلوب.

وأضاف السفير المصري أن الشحنة المرسلة من العقار، مقدمة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي التزاما من مصر بالاستمرار في تقديم كافة أوجه المساندة إلى الأشقاء في لبنان لمواجهة أزمة تفشي الوباء في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها.

جدير بالذكر أن مصر سبق وأرسلت كميات من العقار المطلوب على دفعتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بناء على طلبات تقدم بها الجانب اللبناني؛ وذلك للمساهمة في دعم جهود القطاع الصحي اللبناني للتعامل مع جائحة كورونا، في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم لبنان والوقوف إلى جانبه، لا سيما في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، حيث وجه حينها على الفور الرئيس عبد الفتاح بإقامة جسر جوي وآخر بحري، لنقل كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، ومواد البناء وإعادة الإعمار.

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