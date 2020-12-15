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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة

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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة
أعربت عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة

أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم كافة مجامعها، ومجالسها وهيئاتها العالمية الهجوم الإرهابي بقاربٍ مفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة بالمملكة العربية .
وذكرت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنها تستنكر وتدين تلك الأعمال الإرهابية، واصفةً إياها بأنها تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.
وأعربت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب في ظِل هزائمه المتتالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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