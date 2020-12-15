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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من الاتفاقيات

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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من الاتفاقيات بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من الاتفاقيات

مصراوي Masrawy

01:49 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي من المقرر لها أن تناقش عددا من الاتفاقيات الدولية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة هي الختامية للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الحالي، على أن يبدأ أعماله في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يصدق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مضابط الجلسات، فضلا عن مناقشة عدد من تقارير اللجـان النوعية.

ويأتي في مقدمة هذه التقارير، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.8 مليار يورو، الموقعة بتاريخ 13 /8 /2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية العربية رقم 642 لسنة 2020.​

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