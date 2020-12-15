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بالصور.. افتتاح مشروع مرسى معدية الأهالي في الأقصر

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بالصور.. افتتاح مشروع مرسى معدية الأهالي في الأقصر بالصور.. افتتاح مشروع مرسى معدية الأهالي في الأقصر

مصراوي Masrawy

01:51 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع مرسى معدية الأهالي الجديد بالبر الشرقي أمام مستشفى الأقصر العام؛ بحضور القيادات التنفيذية.

واستقل المحافظ عقب الافتتاح، معدية الأهالي متجهًا من الشرق إلى الغرب، في رحلة نيلية التقى خلالها الأهالي واستمع لمطالبهم.

وقال محافظ الأقصر، إن المشروع يأتي في إطار أعمال تطوير مدينة الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البرين الغربي والشرقي، في إطار السعي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.

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