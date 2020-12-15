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بالصور- دهستهم سيارة.. مصرع أب و2 من أبنائه وإصابة ثالث في كفر الشيخ

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بالصور- دهستهم سيارة.. مصرع أب و2 من أبنائه وإصابة ثالث في كفر الشيخ بالصور- دهستهم سيارة.. مصرع أب و2 من أبنائه وإصابة ثالث في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:43 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي أب واثنين من أبنائه مصرعهم، فيما أصيب ثالث، عقب تعرضهم لحادث دهس تحت عجلات سيارة نقل جامبو، بطريق "كفر الشيخ- بيلا".

تلقت غرفة طوارئ الصحة، إخطارًا من مستشفى بيلا المركزي، بوصول كل من "عبدالنبي.ا.ع"، 35 عامًا، وطفليه "بدر، وأحمد"، جثث هامدة، وإصابة الإبن الثالث "م"، بإصابات خطيرة، إثر تعرضهم لحادث سير على طريق "كفر الشيخ- بيلا"، بناحية عزبة فهمي التابعة لقرية الكراكات.

وأكد شهود عيان لـ"مصراوي"، أن الاب كان يستقل دراجة نارية "موتوسيكل"، رفقة أبنائه الثلاثة، وتعرضوا جميعًا للدهس، أسفل سيارة جامبو، ما أدى إلى وفاته وطفلين، وأصيب ثالث، وجرى نقل الجثث بمعرفة الأهالي إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، والطفل الثالث إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الدراجة النارية وبجوارها دماء

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