ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، عنصر إجرامي شديد الخطورة لاتجاره في المواد المخدرة، هارب من حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص في بنها.

وردت معلومات سرية للواء حاتم الحداد مدير المباحث، برصد عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 3 قضايا بلطجة، وشروع في قتل، وسلاح دون ترخيص، ومخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في تهمتي شروع في قتل، ومخدرات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وكذا حكمي حبس إيصال أمانة، وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في بنها.

وفي أحد الأكمنة تمكن العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها من ضبطه، وبحوزته بندقية آلية، وطلقات وكمية من مخدر الهيروين، و بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.