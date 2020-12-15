أنهى حياتها وبحث عنها مع أهلها.. حبس قاتل "طفلة بني سويف"

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس قاتل الطفلة «فاطمة» بمركز الواسطى في بني سويف.

وذكرت النيابة في بيان اليوم، أنها تلقت إخطارًا في 12 ديسمبر الجاري، بالعثور على جثمان الطفلة «فاطمة» ملقى بمنزل مهجور جوار مسكنها بمركز الواسطى، فانتقلت لمناظرته ومعاينة محل العثور عليه، فتبينت الجثمان لطفلة في مقتبل عمرها مصابة بخدوش برقبتها واحمرار بالظهر، وتبينت أن المكان الذي عثر على جثمانها فيه غير مأهول تحت الإنشاء، وقد عُثر بسطحه على قطعة قماشية متسخة جارٍ فحصها.

وكانت تحريات الشرطة قد تمكنت من تحديد مرتكب واقعة خطف وقتل المجني عليها وإلقاء جثمانها بالعقار المهجور الذي عَثرت عليه فيه، وذلك بعدما هددته بفضح أمر إزماعه مواقعتها كرهًا عنها، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه.

وباستجواب المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة على نحو ما تقدم، وأنه تظاهر وسط أهلها بالبحث عنها بعد اختفائها، والذين أكدوا وشيخ البلد محل سكنها حسن خلقها وحفظها القرآن الكريم.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها وحدوث ما بها من إصابات، وجار الانتهاء من التحقيقات.