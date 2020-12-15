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الجنائية الدولية: فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

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الجنائية الدولية: فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية الجنائية الدولية: فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

مصراوي Masrawy

01:34 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أمستردام- (د ب أ):

كشف تحقيق أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية عن وجود "أساس معقول للاعتقاد" بأن فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنه منذ أبريل 2017، ارتكبت السلطات وقوات الأمن وأنصار في فنزويلا "جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الحبس أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية الجسدية"، بحسب تقرير للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة نُشر في وقت متأخر أمس الاثنين.

وشملت الجرائم التي أفاد التقرير بارتكابها، التعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي الخطير وكذلك الاضطهاد.

ويتناول الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي ارتُكبت في عهد الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا منذ 2018.

ومن المنتظر أن تقرر المحكمة العام المقبل ما إذا كانت ستبدأ تحقيقات جنائية رسمية في هذا الصدد.

وهذا هو التقرير الأخير لبنسودة كمدعية عامة، حيث تنتهي الصيف المقبل، وستقوم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باختيار خليفة لها في ديسمبر 2021.

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