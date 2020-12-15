"الأطباء" تطالب بتشكيل لجنة لتحديد وفيات أعضائها بكورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن أزمة تصنيف سبب وفاة الأطباء بكورونا في شهادة الوفاة حتى الآن.

وأضاف "عبدالحي" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الدارج منذ بداية أزمة كورونا هو كتابة سبب وفاة الأطباء من شهداء كورونا هو التهاب رئوي حاد دون ذكر أن الوفاة بسبب كورونا.

وأوضح أنه يترتب على هذا التجاهل حرمان أسرة الطبيب المتوفى من الحصول على 80% زيادة في معاشه إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.

وطالب أمين نقابة الأطباء بتغيير هذا الكود في شهادة الوفاة، وتدوينها انها بسبب كورونا، فضلًا عن تشكيل لجنة لتحديد أن الوفاة بسبب كورونا للأطباء الذين توفوا بالفيروس ولم يجروا مسحة.

واقترح أن تتضمن اللجنة أطباء صدر وأمراض معدية ومراجعة ملفات هؤلاء الأطباء.