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تعليم البرلمان توافق على اتفاقية الملك سالمان

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تعليم البرلمان توافق على اتفاقية الملك سالمان تعليم البرلمان توافق على اتفاقية الملك سالمان

مصراوي Masrawy

01:12 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

جاء ذك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قبيل الجلسة العامة للبرلمان، والتي من المقرر لها أن تناقش عددا من الاتفاقيات الدولية.

ونصت الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.​

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مصراوي Masrawy

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