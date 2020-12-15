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الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ"كورونا" الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"
حالات التعافي من المرض في ليبيا بلغت 62,144

الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفًا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.undefined

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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