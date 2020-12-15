أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير "تعليم تبوك" ينوه بجهود "تكافل الخيرية"

Print
حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير

نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني.

وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.

وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

شبكة عيون الإخبارية