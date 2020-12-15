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"تعليم جدة" يحتفي بالمتميزين والمتميزات في العمل التطوعي

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أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن التطوع يصنع الإنسان الإيجابي، ولذلك يتوجّب علينا في المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي وترسيخ أهميته في نفوس المجتمع التعليمي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة، مشيداً بمبادرات وشراكات نشاط الطلاب والطالبات في مجال العمل التطوعي متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال رعاية المسعودي للحفل الذي أقامته كل من إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات اليوم بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي 2020 بمسرح الإدارة العامة بحضور القيادات التعليمية بنين وبنات.

وتخلل حفل التكريم تقديم عدد من الفقرات الخطابية والعروض المرئية عن جهود إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات في تطوير العمل التطوعي من خلال الشراكات المجتمعية الناجحة والدورات التدريبية وإقامة ملتقى رفد التطوعي والمبادرات النوعية وغيرها.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام تعليم جدة المعلمين والطلاب الذين ساهموا في تفعيل وتطوير العمل التطوعي فيما كرمت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي المتطوعات من المعلمات والطالبات في القسم النسائي بمسرح الإدارة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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