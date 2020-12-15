حرارة تهوي 6 درجات بهذه المناطق.. "طقس الـ 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

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توقع أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وبرد على أجزاء

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من ظهر اليوم الثلاثاء حتى ظهر الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرّمة وحائل وشمال الشرقية والكويت، ورياحاً من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انخفاض واضح في الحرارة من اليوم الثلاثاء بواقع من 4 لـ 6 درجات مئوية عما سجلته أمس الإثنين على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وشمالي المدينة المنوّرة والقصيم - إلا أن يصرفها الله".

وتابع: مع بقاء باقي المناطق الحرارة فيها حول ما سجلته أمس الإثنين، والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد