حبس المتهمين بسرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس المتهمين بالشروع في سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادي دجلة، وبطل العالم السابق للإسكواش؛ بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على متهمين اثنين شرعا في سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب الإسكواش بنادي دجلة، وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا، وذلك بمدينة 6 أكتوبر.

البداية تعود إلى تلقي العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة باكتشاف بطل العالم السابق سرقة شقته عقب عودته من سفره.

وشكل العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، فريق بحث تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تركزت جهوده على المعاينة الدقيقة للشقة محل البلاغ، ومراجعة مداخلها ومخارجها وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار.

تحريات إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير كشفت عن مفاجآت، أولها أن متهمين اثنين شرعا في شرقة الشقة عن طريق كسر الباب قبل أن يشعر بهما أفراد الأمني الإداري فأسرعا للهرب دون سرقة شئ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وأقرا بصحة التحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.