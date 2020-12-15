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بتكلفة 100 مليون دولار.. "هيئة الموانئ" تكشف تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف

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بتكلفة 100 مليون دولار.. "هيئة الموانئ" تكشف تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف بتكلفة 100 مليون دولار.. "هيئة الموانئ" تكشف تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف

مصراوي Masrawy

01:04 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

كشف اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه في بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أهميته في خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصري عموما، ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

وأوضح رئيس هيئة الموانئ البرية، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، وتحدث عن مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود، لافتًا إلى أن المشروع يساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة.

وأكد أن المشروع يعتبر الأول في مصر وسيكون مصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأن هناك مخطط لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، و سيساهم في زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، و سيساهم أيضا في خدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.

وأضاف أن كراسة الشروط فيها قيد بأن المشغل يكون ذو خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة على تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود على الدولة، قسمت على شقين، الأول حق الدولة في الحصول على مبلغ 600 ألف دولار سنويا ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تتراوح من 7 إلى 12% من إيرادات الميناء وليس أرباحه".

وأكد إسماعيل، أنه بالإضافة لمساحة الميناء البالغة 100 فدان، هناك قطعة أرض أخري 300 فدان كمنطقة لوجيستية، وأن أي استكمال لمرافق وأي إنشاءات تكون على حساب التحالف الفائز، كما أنه لا يستطيع بناء أي مبنى إلا بعد العودة للهيئة.

وقال: راجعنا العقود في مجلس الدولة، وتم مراجعة مشروع القانون في قسم التشريع بمجلس الدولة، ووفقا للعقد الدولة تستلم الميناء بعد 30 سنة.

ولفت إلى أن التحالف الفائز بإقامة المشروع يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف (مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric - دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International)، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.

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