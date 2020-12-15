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بالصور.. محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير شارع "باريس" في شبين الكوم

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بالصور.. محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير شارع "باريس" في شبين الكوم بالصور.. محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير شارع "باريس" في شبين الكوم

مصراوي Masrawy

01:02 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف شارع عاطف السادات "باريس"، وشارع محطة عاطف السادات بطول 1,800 كيلومتر، وبتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه بحي غرب مدينة شبين الكوم، للوقوف على نسب التنفيذ.

وأكد المحافظ أن هدف الزيارة تذليل المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة

وعلى هامش الجولة، أعلن المحافظ، أن صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة، فتح باب الحجز لـ6 وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن مشروع الإسكان الاقتصادى بعمارة قرية جروان مركز الباجور، وذلك خلال الفترة من 27 ديسمبر 2020 حتى 17 يناير 2021.

واشترط الصندوق أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة الباجور، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، وحيث تكون المدة الإيجارية 3 أعوام، تجدد مرة واحدة بعد موافقة الطرف الأول "الوحدة المحلية"، وتقدم الطلبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

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