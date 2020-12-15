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شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

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شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

12:46 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

شمال سيناء– أشرف سويلم:

أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بأجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية السيئة.

وطالب المحافظ ، القائمين على المرافق الخدمية بالاستعداد لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة مع استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية والتواصل مع الري والموارد المائية والأرصاد الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء منذ أمس وحتى اليوم، لرياح شديدة محملة بالأتربة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار على أنحاء المحافظة.

كما استعدت مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء لمواجهة الطقس السيئ، بمتابعة مخرات السيول والتأكد من خلوها من أية عوائق تسد طريق المياه حال سقوطها.

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