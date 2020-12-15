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10 أجهزة مونيتور دعمًا لقطاع الصحة بالمنوفية

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10 أجهزة مونيتور دعمًا لقطاع الصحة بالمنوفية 10 أجهزة مونيتور دعمًا لقطاع الصحة بالمنوفية

مصراوي Masrawy

12:41 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

المنوفية: أحمد الباهي:

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتسليم مديرية الصحة اليوم الثلاثاء، 10 أجهزة مونيتور كدعم من المحافظة لجهود الصحة؛ لتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية اللازمة والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية اللائقة لمصابي كورونا.

كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان تفصيلي بعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة المونيتور بالمستشفيات وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وحصر الأجهزة الطبية المطلوب شرائها، والعرض لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن بمعرفة المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي المرحلة الراهنة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة وضع خطة محكمة والمتابعة اليومية للتعامل مع الموقف لعبور المرحلة بأمن وسلام.

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مصراوي Masrawy

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