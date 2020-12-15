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بالصور.. 65 مدرسة تستقبل الطلاب لأداء الاختبار التجريبي بدمياط

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بالصور.. 65 مدرسة تستقبل الطلاب لأداء الاختبار التجريبي بدمياط بالصور.. 65 مدرسة تستقبل الطلاب لأداء الاختبار التجريبي بدمياط

مصراوي Masrawy

12:37 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام بدمياط، اليوم الثلاثاء، أداء الاختبار الإلكتروني التجريبي، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى 20 ديسمبر الجاري.

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وجهت بتذليل أية عقبات تواجه سير العملية الامتحانية، وشددت على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انقطاع الكهرباء طوال مدة الاختبار، الذي سيعقد في كل المواد على مدار 5 أيام.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، أن الهدف من الاختبار الاطمئنان على الجاهزية التامة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أسلوب الاختبار الإلكتروني وطريقة الأسئلة.

وأوضح "وكيل الوزارة"، أن المديرية انتهت من تجهيز ٦٥ مدرسة ليؤدي ١٢٤٥٤ طالبًا وطالبة الاختبار التجريبي، واتخذت كافة الاستعدادات لتذليل أية معوقات، والعمل على توفير بيئة آمنة لهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد.

وتابع "عثمان": "الاختبار تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت واختبار قدرة الشبكات، والوقوف على أي مشكلات والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم".

واختتم حديثه بالقول: "لا توجد درجات للاختبار وإنما هو تدريب فقط، لذلك يمكن للطالب دخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) في أى وقت من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء".

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