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"أها شمّري".. واقعة الإيطالية والبدوي الذي رفض ثمن الوقود "شعر بالإهانة"

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"أها شمّري".. واقعة الإيطالية والبدوي الذي رفض ثمن الوقود "شعر بالإهانة" "أها شمّري".. واقعة الإيطالية والبدوي الذي رفض ثمن الوقود "شعر بالإهانة"
توقفت لمساعدة متنافس تعطلت سيارته بعد ارتطامها بالكثبان وتوالت التفاصيل

كشفت الإيطالية "كاميليا ليباروتي"، المتسابقة بـ"رالي حائل الدولي 2020" ضمن الجولة الرابعة من جولات للراليات الصحراوية والمشاركة بفئة الـ"T 3"، عن موقف تعرّضت له خلال توقفها مع ملاحتها "ونيت فيتشر" لمساعدة أحد المتسابقين الذين تعطلت به سيارته ونفد وقوده.

وأشارت "ليباروتي" إلى أنها توقفت لمساعدة أحد المتسابقين الذي تعطلت به سيارته نتيجة ارتطامها بأحد الكثبان الرملية؛ حيث قدمت له المتسابقة الإسعافات الأولية ومحاولة إصلاح سيارته؛ ولحاجتهم إلى المساعدة لطرف ثالث لم يجدوا بالقرب منهم إلا بدوياً بخيمته فاستعانوا به وقدّم لهم المساعدة بعد أن أخرج السيارة المتعطلة من الكثبان فيما تبين نفاد وقودها، فقام البدوي بتعبئة سيارة المتسابق بـ 30 لتراً، وبمحاولتها دفع قيمة الوقود للبدوي، رفض فيما لاحظت أن رفضه كان شديداً وكانت تعابير وجهه تفيد بأنه شعر بالإهانة عند عرضها قيمة الوقود له، ومباشرة سألته، هل أنت شمّري؟ قال: نعم، وكيف عرفتِ؟ فقالت: "أها شمّري، أنا أعرف الآن أفهم".

وجاء سؤال المتسابقة للبدوي عن قبيلته وربطها بالشمّري، لما سمعته قبل وصولها إلى حائل عن كرم أهل حائل من قبيلة شمّر، وأنهم أصحاب مواقف وفزعات عند الحاجة، فتذكرت ذلك عند هذا الموقف.

يُشار إلى أن "ليباروتي" كانت في صدارة المتسابقين خلال المرحلة؛ إلا أنها لم ترضَ بإكمال السباق حتى تقوم بمساعدة المتسابق، ومن ثم تواصل المنافسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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