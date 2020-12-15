شاهد.. "كهاتين" تحتفي بالمتطوعين الصغار بمكة المكرمة

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ساهموا بتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي من خلال عدة مبادرات

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، بأبنائها الأيتام المشاركين في تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي، بمقر مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وبرعاية مدير المركز ساعد السواط، وحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عواض البشري.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور المهندس محمد ناقرو، أن هذا الحفل يأتي من اهتمام الجمعية بتقدير جهود أبنائها الأيتام، الذين ساهموا بتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي من خلال عدة مبادرات، شملت جولة عن التطوع، ومبادرات إطعام وغراس، والسياحة التطوعية، ومبادرة لون شغفك، وتم تكريم 20 يتيمًا ضمن فريق "براعم كهاتين التطوعي"، كما وقّعوا على ميثاق التطوع ووعدوا بالمضيّ قدمًا للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف "ناقرو" أن الحفل تَضَمّن توقيع الجمعية لعدد من الشراكات مع عدة جهات، ساهمت في إنجاح مبادرات الجمعية في يوم التطوع السعودي والعالمي، وهي جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وجمعية البر بشمال مكة المكرمة، ومركز حي العمرة وفريق معًا التطوعي، ومتحف الجموم، ومركز لأجلك، ومرسم صناع الفن، كما كرّمت الجمعية العاملين الفائزين بمسابقة ابتكار كهاتين الأول، والتي أطلقتها الجمعية الشهر الماضي تزامنًا مع شهر الجودة.