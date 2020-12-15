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النفط تكتسي بالأخضر.. "برنت" عند 50.4 دولارًا

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أسعار النفط تكتسي بالأخضر.. "برنت" عند 50.4 دولارًا النفط تكتسي بالأخضر.. "برنت" عند 50.4 دولارًا
بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات

أسعار النفط تكتسي بالأخضر..

تحولت النفط للون الأخضر اليوم؛ حيث بلغ خام برنت 50.4 دولارًا بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات.

وكانت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، قد انخفضت اليوم بنسبة 0.3% لتتداول عند 50.2 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 46.9 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من ، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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