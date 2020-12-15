أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأرصاد تحدد أماكن "شدة المطر".. وتؤكد: تقلبات جوية في طقس الأربعاء (بيان)

Print
الأرصاد تحدد أماكن "شدة المطر".. وتؤكد: تقلبات جوية في طقس الأربعاء (بيان) الأرصاد تحدد أماكن "شدة المطر".. وتؤكد: تقلبات جوية في طقس الأربعاء (بيان)

مصراوي Masrawy

12:49 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا معتدل نهارا بارد ليلاد، مع أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة.

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح نشطة، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا دافئا نهارا بارد ليلا، مع رياح معتدلة.

وأشاروا إلى أن شمال الصعيد، يشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما يشهد جنوب الصعيد، طقسا دافئا نهارا، شديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من "رشيد، بلطيم، رفح، دمياط، بورسعيد، العريش"، وأمطار متوسطة على بعض السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء "الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، راس سدر، نخل، كاترين، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، وأمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد "الفيوم، بني سويف، المنيا" نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19 – 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 – 14، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 – 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23 – 15، وشمال الصعيد بين 21 – 10، وجنوب الصعيد بين 23 – 11 درجة مئوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية