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كرم جبر ووزير الأوقاف يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021

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كرم جبر ووزير الأوقاف يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021 كرم جبر ووزير الأوقاف يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021

مصراوي Masrawy

12:32 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، والتي تتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الندوة تناقش الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرأون على الفتوى

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

وأضاف خلال كلمته بالندوة: كما سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

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مصراوي Masrawy

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