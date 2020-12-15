بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب طائرتي "درون" تجسس بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب طائرتي تجسس بحوزته راكب مصري قادم من الإمارات، أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم الجمارك أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray"، تلاحظ وجود قطع مختلفة الحجم ذات كثافة مختلفة وسط طيات الملابس، وبتفتيش الحقائب يدويًا عثرا معه على عبوات مستحضرات تجميل وطائرتين "درون" حديثتين مفككتين إلى أجزاء صغيرة، تم إخفائهم ولفهما في الملابس وتوزيعهم على حقائبه.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته والمضبوطات للجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق والإجراءات.​