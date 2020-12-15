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بعد إغلاقه 3 ساعات.. فتح ميناء شرم الشيخ أمام حركة الملاحة

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بعد إغلاقه 3 ساعات.. فتح ميناء شرم الشيخ أمام حركة الملاحة بعد إغلاقه 3 ساعات.. فتح ميناء شرم الشيخ أمام حركة الملاحة

مصراوي Masrawy

12:19 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

السويس- حسام الدين أحمد:

عادت الحركة الملاحية للعمل بشكل منتظم داخل ميناء شرم الشيخ البحري، بعد استقرار الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وتحسن الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الثلاثاء، استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مرة أخرى، بعد إغلاق الميناء صباح اليوم والذي استمر 3 ساعات.

وقال اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة، إنه يتابع على مدار الساعة الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة.

ووجه رئيس الهيئة مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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